Borussia vence o Monterrey e será rival do Real Madrid nas quartas do Mundial

O embate entre Borussia Dortmund e Real Madrid ocorre no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey

Nesta terça-feira, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Borussia Dortmund enfrentou o Monterrey no Mercedes-Benz Stadium, venceu por 2 a 1 e avançou à próxima fase. Guirassy (2) foi quem balançou as redes para a equipe alemã, enquanto Berterame descontou para os mexicanos.

Com o triunfo, o Borussia Dortmund carimbou seu passaporte para as quartas de final do torneio, onde encara o Real Madrid, que bateu a Juventus, no Hard Rock Stadium. Do outro lado, ao ser superado, o Monterrey de Sérgio Ramos se despediu da competição.