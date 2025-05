Globo deixa Super Mundial de Clubes de lado por pedido da Fifa

Emissora mudou a nomenclatura da competição a partir de uma diretriz da entidade máxima do futebol para o torneio de junho e julho nos EUA

A Fifa estabeleceu uma diretriz clara para reforçar a identidade da sua mais recente competição internacional entre clubes. A entidade solicitou que os detentores dos direitos de transmissão passem a se referir ao evento como Copa do Mundo de Clubes ao invés do tradicional termo Mundial de Clubes. A Globo, uma das emissoras responsáveis pela exibição no Brasil, atendeu prontamente à recomendação e modificou a nomenclatura em suas plataformas.

O pedido tem como objetivo fortalecer a marca do torneio e criar uma associação mais direta com sua principal competição. A mudança já acolhida pela emissora brasileira agora emprega o nome oficial em todos os seus canais — televisão aberta, canais por assinatura e meios digitais. Essa padronização visa consolidar a nova fase do torneio, marcada por um formato ampliado e inédito.