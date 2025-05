Mundial de Clubes 2025: quais times participam do campeonato?

O Mundial de Clubes 2025 conta com 32 times, reunindo as melhores equipes do planeta em um formato inédito, similar ao da Copa do Mundo. A competição ocorre entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

Entre os participantes, estão clubes como Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Palmeiras, Flamengo, e Al-Ahly, que garantiram vaga como campeões de suas confederações. Os brasileiros Botafogo e Fluminense também estão na disputa.