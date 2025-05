PSG x Inter na final da Champions ao vivo: como assistir online e grátis

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e na Max (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Paris Saint-Germain e Inter de Milão se enfrentam hoje, sábado, 31 de maio (31/05), na partida válida pela final da Champions League 2024/2025. O jogo será disputado no Allianz Arena, localizada em Munique, na Alemanha, às 16h (horário de Brasília). Confira ao final do texto como assistir ao vivo - online e grátis.

Do outro lado, o Paris Saint-Germain chega com um núcleo jovem, em fase de renovação, e tem como destaque o atacante francês Ousmane Dembélé — um jogador que, assim como o clube, busca se reerguer no cenário mundial.

Ao lado dos compatriotas Désiré Doué e Bradley Barcola, Dembélé foi decisivo ao eliminar adversários como Arsenal e Liverpool ao longo da campanha. Agora, o trio sonha em coroar a temporada com uma conquista inédita, a tríplice coroa.

PSG x Inter: como assistir ao vivo à final da Champions League

SBT: TV aberta



TV aberta TNT : TV fechada



: TV fechada Max: streaming

Champions League 2025: dia e horário de PSG x Inter de Milão

Sábado, 31 de maio (31/05), às 16h (horário de Brasília)