PSG x Inter de Milão: equipes voltam à final da Champions após vices recentes

Equipes duelam neste sábado, 31, em busca de conquistar o principal campeonato de clubes do mundo

Visando conquistar o principal campeonato de clubes do planeta, as equipes buscam superar vices recentes e coroar grandes trabalhos.

Apesar das equipes possuírem ataques poderosos — o trio ofensivo do PSG era composto por Neymar, Mbappé e Di María —, a partida foi truncada. Em cruzamento de Kimmich, aos 14 minutos da segunda etapa, Coman apareceu livre na segunda trave para marcar o primeiro e único gol da decisão. Bayern campeão por 1 a 0.

Na temporada 2019/2020, marcada pela pausa provocada pela pandemia de Covid-19, o PSG chegou à sua primeira final europeia na história. A “Super Champions de agosto” — período em que o torneio reuniu as partidas de quartas de final, semifinal e final em Lisboa, em Portugal, em um único mês —, teve o Bayern de Munique, dono de um ataque avassalador naquele período, como rival da equipe parisiense.

O gol da partida foi marcado por Rodri, em jogada construída por Akanji e com assistência do português Bernardo Silva, aos 23 minutos do segundo tempo.

Grandes trabalhos

Inzaghi e Luís Enrique são dois treinadores que vêm se destacando por seus estilos de jogo, que são opostos, mas definidos pelos resultados consistentes das respectivas equipes.

O italiano, à frente da Inter de Milão desde 2021, conquistou 1 Campeonato Italiano, 2 Copas da Itália e 3 Supercopas Italianas. Já o espanhol, no comando técnico do PSG há três temporadas, tem no currículo 3 Campeonatos Franceses, 2 Copas da França e 3 Supercopas da França.