Lautaro, da Inter de Milão, afirma preferir Champions League do que a Bola de Ouro

Atacante argentino é a esperança de gols da Inter de Milão na final do torneio internacional contra o PSG, neste sábado (31)

O atacante Lautaro Martínez é o grande nome da Inter de Milão na busca pelo título da Champions League. A equipe enfrenta o PSG neste sábado (31), em Munique, na Alemanha. Campeão mundial com a seleção argentina, o craque quer conquistar o principal torneio da Europa e afirma preferir isso à Bola de Ouro.

Essa será a segunda chance de Lautaro de levantar a taça. Há dois anos, ele disputou a final contra o Manchester City e viu a Inter perder por 1 a 0, com gol do volante Rodri. Capitão do time italiano, ele também comentou a possibilidade de, enfim, conquistar o título.