PSG investe em evento no Parque dos Príncipes para final da Champions

Com apenas 18 mil ingressos para a decisão, clube monta estrutura com telões e prepara ambiente festivo para milhares de torcedores em Paris

De acordo com o ‘L’Équipe’, o PSG fez um grande investimento para os torcedores poderem assistir à final no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Serão instalados quatro telões gigantes e a capacidade do estádio será ampliada para receber mais gente em clima de festa. O clube gastou cerca de 1 milhão de euros com segurança e estrutura. Para entrar, cada torcedor pagará uma taxa de 10 euros.

Além disso, cerca de 500 funcionários do PSG receberam convites da diretoria para viajar com a equipe até Munique.

Ainda segundo o ‘L’Équipe’, essa final marca o começo de um novo ciclo para o PSG, mais do que o fim de uma fase. Dessa maneira, o técnico Luis Enrique adotou uma postura mais fechada, mantendo o elenco isolado da pressão da imprensa. Nos dias que antecedem o jogo, ele é o único porta-voz do clube.