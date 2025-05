Inzaghi pede 'concentração e determinação, mas sem obsessão' na final da Champions

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Quarta colocada na fase de liga com seis vitórias, um empate e uma derrota, a Inter eliminou o Bayern de Munique nas quartas de final (4 a 2 no placar agregado, com vitória por 2 a 1 na Alemanha), e o Barcelona nas semifinais em um confronto memorável (7 a 6 no agregado).

Os 'nerazzurri' se preparam para disputar sua segunda final de Champions em dois anos, depois da derrota para o Manchester City (1 a 0) em 2023.

"Concentração e determinação, mas sem obsessão", são as palavras-chave segundo Inzaghi: "Não podemos deixar que a final se torne uma obsessão".

"Temos [jogadores] campeões do mundo, da Europa... Sabemos como preparar a final da Liga dos Campeões, é como uma final da Europa ou da Copa do Mundo. Sabemos que o jogo de amanhã será disputado com uma margem de erro muito pequena", advertiu o técnico interista.