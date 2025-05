Alexander-Arnold é anunciado no Real Madrid e reforça time para o Mundial de Clubes

Mesmo em fim de contrato com o Liverpool, lateral custou 11 milhões de euros aos espanhóis para antecipar chegada antes do torneio nos EUA

O Real Madrid apresentou oficialmente Trent Alexander-Arnold nesta sexta-feira (30). O lateral-direito inglês, de 26 anos, deixou o Liverpool no fim do contrato e assinou com o clube espanhol por seis temporadas, até 30 de junho de 2031.

