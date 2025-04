Champions League: veja resultados e chaveamento das semis

O Arsenal voltou a disputar uma semifinal de Liga dos Campeões após 16 anos. Na Espanha, o time inglês sustentou o resultado conquistado na semana passada — uma vitória por 3 a 0 — e, no Santiago Bernabéu, venceu por 2 a 1 com o Real Madrid, garantindo a classificação.

Encerraram-se oficialmente os jogos das quartas de final da Champions League 2024/25 . As duas últimas partidas, realizadas nesta quarta-feira, 16, definiram os dois clubes que faltavam para compor o grupo dos quatro semifinalistas do principal torneio entre clubes da Europa.

Na outra partida da noite, a Inter de Milão manteve vivo o sonho da tríplice coroa e se classificou após empatar em casa com o Bayern de Munique. O time italiano levou vantagem do resultado obtido no jogo de ida, uma vitória por 2 a 1 na Alemanha, e contou com a confiança para avançar.

Champions League: chaveamento das semifinais



Com Arsenal e Inter de Milão conquistando as últimas vagas nesta quarta, as duas equipes se juntam a PSG e Barcelona na disputa pelo título da Champions League.

Os jogos das semifinais estão marcados para os dias 29 de abril e 6 de maio. A UEFA ainda vai confirmar os mandantes das partidas de volta.