PSG perde para o Aston Villa, mas avança à semifinal da Champions

Mesmo com a derrota por 3 a 2 na Inglaterra, time francês garante vaga com vantagem do jogo de ida e agora espera Real Madrid ou Arsenal

O PSG está na semifinal da Champions. Em um jogaço nesta terça-feira (15), o Aston Villa venceu o clube de Paris por 3 a 2, de virada, em Birmingham, na Inglaterra, mas o Paris Saint-Germain contou com a vantagem construída no jogo de ida para confirmar a classificação com placar agregado de 5 a 4. Nuno Mendes e Hakimi abriram uma vantagem de 2 a 0 para os franceses, ainda no primeiro tempo, mas os Villans buscaram a virada com gols de Tielemans, John McGinn e Ezri Konsa no Villa Park.

Dessa maneira, o PSG aguarda o vencedor do duelo Real Madrid x Arsenal, que se enfrentam nesta quarta-feira (16), para saber quem será o adversário. Embalado, o Paris Saint-Germain, que já conquistou o Campeonato Francês invicto e com antecedência, segue em busca do título inédito do torneio europeu.