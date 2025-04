Final Champions League: UEFA escolhe banda de rock para show de abertura

O Kick Off Show da UEFA Champions League já recebeu nomes como Dua Lipa, Imagine Dragons, Lenny Kravitz e a brasileira Anitta em edições anteriores. Portanto, a atual receberá um show inédito do Linkin Park, que retomou suas apresentações recentemente após um hiato de sete anos. Sabe-se que haverá uma mescla entre clássicos consagrados e faixas mais novas da banda.

A UEFA confirmou, nesta quarta-feira (16), a banda norte-americana Linkin Park como atração principal da final da edição Champions League 2024/2025. Com patrocínio da Pepsi, o show está previsto para ocorrer momentos antes do início da decisão, marcada para as 21h (de Brasília) do dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

O Linkin Park retomou suas atividades com o lançamento da música “From Zero” no dia 15 de novembro de 2024 — primeira produção inédita desde 2018. Desde então, o grupo tem investido em uma nova etapa não só de shows, mas como de produções de materiais em estúdio. “Com o nosso novo álbum e a digressão em andamento, ficamos impressionados com a energia que recebemos. Estamos ansiosos para compartilhar isso no UEFA Champions League Final Kick Off Show. Esperamos que nossa performance seja inesquecível”, declarou a banda em nota oficial.

Planos para UEFA Champions League

A banda confirmou a preparação de um remix exclusivo para o evento de futebol, com o objetivo de integrar seus riffs característicos a elementos sonoros e visuais da competição. Espera-se, inclusive, que esta estreia ao vivo seja o ponto alto da cerimônia.

Guy-Laurent Epstein, co-diretor administrativo da UC3, destacou a relevância da apresentação. “Um momento espetacular, com uma das bandas mais icônicas do mundo se apresentando ao vivo. Isso tudo nos minutos antes da final da UEFA Champions League. Em parceria com a Pepsi, continuamos a aprimorar a experiência tanto no estádio quanto para os milhões de telespectadores globalmente”, afirmou.