Guirassy marca três, mas Barcelona elimina o Dortmund e vai à semi da Champions

O Borussia Dortmund bem que tentou um milagre no Signal Iduna Park. No entanto, o Barcelona está de volta à semifinal da Champions League após seis temporadas! Após derrota por 4 a 0 na ida, os Aurinegros ensaiaram uma recuperação nesta terça-feira (15), mas ficaram no caminho ao vencer por 3 a 1, placar insuficiente para voltar à semifinal. Guirassy marcou os três gols dos alemães, chegando aos 13 e superando, assim, Raphinha como artilheiro da atual edição da Champions. Agora, o Barcelona, que não vence o torneio desde 2014/15, enfrenta quem passar de Inter x Bayern. Eles duelam nesta quarta (16), em Milão, após os italianos vencerem na ida por 2 a 1.

Primeiro tempo Precisando de pelo menos quatro gols para levar a decisão para a prorrogação, o Dortmund começou com tudo diante de seu torcedor. Os mais de 80 mil torcedores na Muralha Amarela empurravam o time da casa, que não tardou a abrir o marcador. Foi aos 11′, após o goleiro Szczesny cometer pênalti em Gross. Guirassy, de cavadinha, bateu com muita categoria para fazer 1 a 0 e dar esperança ao torcedor. Com este gol, ele chegou aos 11 e superou Haaland e Lewandowski como jogador com mais gols em uma única edição de Champions League. Mas teria mais para o guineano! Embalados, os Aurinegros não paravam de buscar o gol. Szczesny, porém, se redimiu do pênalti cometido, fazendo defesas importantes para manter a boa vantagem barcelonista. LEIA MAIS: Samuel Xavier, Mbappé e mais: relembre 5 tretas de Neymar no futebol

Segundo tempo No começo da etapa final, a tônica parecia ser a mesma. Szczesny evitou novo gol, mas, no escanteio, Guirassy fez mais um, se igualando a Raphinha na artilharia da Champions League 2024/25. Mais importante do que isso: dava ainda mais esperanças ao torcedor alemão. O porém veio cinco minutos depois. Bensebaini, que dera a assistência para o tento de Guirassy, tentou cortar e jogou contra o próprio patrimônio, dando um banho de água fria no Signal Iduna Park. Voltando a precisar de três gols para levar para a prorrogação, o Dortmund perdeu força. Mas com as entradas de Duranville e Reyna, o time voltou a acreditar. O belga de 18 anos fez jogadaça, rolou para trás e Araújo tirou mal. Guirassy, sempre ele, enfiou o sapato para quase furar a rede e abrir 3 a 1, aos 30′. Pouco depois, Brandt chegou a fazer o quarto em sua primeira jogada, mas, impedido, viu o gol ser anulado pela arbitragem.

Mesmo conhecendo sua primeira derrota na Champions desde a rodada inaugural da fase de grupos, o Barcelona se segurou e conseguiu, assim, carimbar seu passaporte rumo à semifinal. Próximos passos de Dortmund e Barcelona O Dortmund, oitavo colocado na Bundesliga, volta a campo no domingo (20), quando recebe o Borussia Mönchengladbach, pela 30ª rodada. O time aurinegro só tem o Campeonato Alemão pela frente, além do Mundial de Clubes, em junho. Já o Barcelona, ainda vivo pelo triplete, recebe o Celta de Vigo, pela 32ª rodada de La Liga, no sábado (19). No dia 26, pega o Real Madrid na final da Copa do Rei. As semifinais da Champions serão entre os dias 29/30 de abril (ida) e 6/7 de maio (volta). BORUSSIA DORTMUND (ALE) 3 x 1 BARCELONA (ESP) Champions League – jogo da volta das quartas de final

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

Data e horário: terça-feira, 15/04/2025, às 16h (de Brasília)

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Süle, Anton e Bensebaini; Yan Couto (Brandt, 33’/2ºT), Gross, Nmecha (Duranville, 19’/2ºT) e Svensson; Adeyemi (Bynoe-Gittens, 33’/2ºT), Beier (Reyna, 19’/2ºT) e Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

BARCELONA: Szczesny; Koundé, Araújo, Cubarsí e Gerard Martín; Gavi (Pedri, 13’/2ºT), De Jong e Fermín López (Eric García, 25’/2ºT); Lamine Yamal (Ferran Torres, 25’/2ºT), Raphinha e Lewandowski (Dani Olmo, 40’/2ºT). Técnico: Hansi Flick.

Gols: Guirassy, 11’/1ºT (1-0); Guirassy, 3’/2ºT (2-0); Bensebaini (contra), 8’/2ºT (2-1); Guirassy, 30’/2ºT (3-1);

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

Cartões Amarelos: Nmecha (DOR); de Jong (BAR)

Cartões Vermelhos: –