Real Madrid x Borussia Dortmund ao vivo: como assistir online

Real Madrid x Borussia Dortmund: reedição da última final da Liga dos Campeões

Na reedição da última final da Champions League, o campeão Real Madrid receberá em sua casa, o Santiago Bernabéu, os atuais vice-campeões, Borussia Dortmund.

Apesar de ter sido derrotado no último confronto decisivo, a equipe alemã conquistou seis pontos em seus dois primeiros jogos e atualmente lidera a fase inicial do torneio europeu. No entanto, no Campeonato Alemão, o Borussia ocupa apenas a sétima colocação.

Atual e maior campeão da competição, o Real Madrid vem de uma derrota surpreendente no torneio. Após vencer o Stuttgart no primeiro jogo desta temporada, a equipe espanhola viajou até a França, onde foi derrotada pelo Lille.