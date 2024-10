Com gols de Mbappé e Vini Jr, Real Madrid derrota o Celta de Vigo

Neste sábado (19), o Real Madrid derrotou o Celta de Vigo por 2 a 1, no Estádio Balaídos, pela 8ª rodada de La Liga. Os gols do triunfo saíram com Mbappé e Vini Jr. Swedberg descontou para os mandantes. Com o placar, o time Merengue fica empatado provisoriamente com o Barcelona na ponta, ambos com 24 pontos. Enquanto isso, o Celta está com 13 pontos na décima colocação.

Calendário

Na próxima rodada, o Celta de Vigo visita o Leganés. Já o Real Madrid disputa o El Clássico diante do Barcelona, no Santiago Bernabéu.

O jogo

Desde os minutos iniciais o jogo foi intenso. Cada time com a sua característica e ótimas chances criadas para balançar a rede. O Real Madrid foi mais feliz. Mbappé aproveitou o erro da saída de bola do Celta de Vigo e acertou um lindo chute no ângulo, 1 a 0. O gol não intimidou o mandante, que permaneceu em cima e parou nas defesas de Courtouis.