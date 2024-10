Na volta de Neymar aos gramados, Al-Hilal vence o Al Ain na Liga dos Campeões da Ásia

Após 369 dias sem atuar, Neymar entrou aos 30 minutos do segundo tempo, no lugar do meio-campista Nasser

O próximo jogo do Al-Hilal na competição é no dia 4 de novembro, segunda-feira, quando receberá o Esteghlal FC, às 15h (de Brasília). Antes, a equipe enfrentará o Al-Taawoun em casa, no próximo sábado (26), às 15h, pelo Campeonato Saudita.

Na volta de Neymar após um ano longe do futebol, o Al-Hilal venceu o Al Ain por 5 a 4, no Hazza Bin Zayed Stadium, pela Liga dos Campeões da Ásia. Os gols da equipe do brasileiro foram marcados por Renan Lodi, Milinkovic Savic e Salem Al-Dawsari (três vezes), enquanto Rahimi (três vezes) e Sanabria fizeram para o time dos Emirados Árabes Unidos.

O primeiro gol legal da partida foi do Al-Hilal. Aos 25 minutos do primeiro tempo, o brasileiro Renan Lodi recebeu em profundidade no lado esquerdo, finalizou cruzado e venceu o goleiro Khalid Eisa.

Com apenas sete minutos de jogo, o Al Ain abriu o placar. Rahimi aproveitou uma falha do goleiro Al-Rubaie e marcou o gol. Entretanto, o atacante estava impedido no início da jogada e o tento foi invalidado.

Por sua vez, o Al Ain visitará o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo na próxima rodada da Liga dos Campeões da Ásia. O jogo acontecerá no dia 5 de novembro, terça-feira, às 15h. Entretanto, o time do técnico Hernan Crespo visitará o Dibba Al-Hisn nesta sexta-feira (25), às 09h55, pelo Campeonato dos Emirados Árabes Unidos.

Aos 18 do segundo tempo, o Al Ain diminuiu. Doh Laba tocou para Sanabria, que sozinho apenas empurrou para redes. Mas a alegria durou pouco, já que um minuto depois Milinkovic Savic achou Salem Al-Dawsari na área. O capitão do Al-Hilal desviou e marcou o quarto de sua equipe no jogo.

Porém, aos 46, após jogada trabalhada, João Cancelo cruzou para Milinkovic Savic, que cabeceou firme para colocar o Al-Hilal novamente na frente. Três minutos depois, Salem Al-Dawsari recebeu no lado direito, driblou o goleiro e com facilidade fez o terceiro.

Surpreendente, o Al Ain respondeu rápido. Aos 23, Rahimi limpou a marcação e finalizou forte no canto direito do goleio para diminuir a vantagem do Al-Hilal no placar.

Aos 29, Salem Al-Dawsari driblou todo a defesa do Al Ain e finalizou no ângulo para fazer seu terceiro no jogo e o quinto do Al-Hilal no jogo. Aos 50, Rahimi fez o quarto do Al-Ain de pênalti.

Neymar em campo

Após 369 dias sem atuar, Neymar entrou aos 30 minutos do segundo tempo, no lugar do meio-campista Nasser. Aos 40 minutos, o brasileiro tabelou com Mitrovic, que devolveu e deixou o craque da Seleção na cara do gol. O atacante finalizou e o goleiro defendeu com a ponta dos dedos.