Influencer e ex-Real Madrid ‘trocaram’ traições durante relacionamento

Uma reviravolta na vida pessoal de Vinicius Tobias, ex-Real Madrid, dominou a imprensa esportiva nesta quinta-feira (17). Depois de ser traído por Ingrid Lima, sua ex-namorada, o jogador soube que não é pai da pequena Maitê – que seria do fruto do relacionamento do casal. A influencer confirmou a notícia em seu perfil no Instagram.

Ingrid Lima usou os stories para revelar que Tobias realizou um exame de DNA para comprovar a paternidade da pequena Maitê, dias após seu nascimento, mas o resultado deu negativo. A informação pegou o ex-Real Madrid de surpresa, visto que o mesmo havia feito uma tatuagem com declaração acompanhada do nome da criança: “Te amo”.

Não há qualquer informação oficial sobre o pai biológico, mas, de acordo com o portal Léo Dias, Ingrid Lima manteve uma relação extraconjugal com Vinicius Duarte. O amante de 20 anos trabalha como entregador de açaí na cidade da influencer. Contudo, ainda segundo o site, Tobias também traiu a ex durante o relacionamento.