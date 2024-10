Modric quebra recorde no Real Madrid que durava quase 60 anos

Ao entrar em campo no duelo com o Celta de Vigo pela La Liga, Modric fez história com a camisa do Real Madrid. Afinal, o meio-campista se tornou o jogador mais veterano a disputar uma partida com a camisa do clube em 122 anos de história. Assim, ele quebrou o recorde que pertencia a um dos maiores nomes dos merengues: Ferenc Puskás.

Dessa forma, o atleta, de 39 anos, fez o seu jogo de número 547 pelo clube. Ele, então, superou a marca de Puskás, de 39 anos e 36 dias, que durava desde 1966, ano em que o craque húngaro disputou a sua última partida pelo time espanhol.

