Tabela Champions League: veja próximos jogos da Liga dos Campeões

Atual campeão da Champions League, o Real Madrid perdeu na segunda rodada do torneio para o Lille Crédito: Michael Regan / UEFA

Com o fim da segunda rodada da Champions League, o novo modelo trouxe novos líderes para a competição. Entre as equipes com duas vitórias em dois jogos, sete mantêm 100% de aproveitamento. Sem Mbappé, Deschamps convoca França para enfrentar Israel e Bélgica; VEJA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em contrapartida, oito equipes ainda não conseguiram conquistar sequer um ponto. No novo modelo da competição, os oito melhores colocados ao final das oito rodadas da fase inicial garantirão vaga direta nas oitavas de final.

De acordo com o cronograma da Uefa, a fase de grupos teve início no dia 17 de setembro de 2024, e está prevista para se concluir no dia 29 de janeiro de 2025. A final acontecerá no dia 31 de maio de 2025, na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Tabela da Champions League: resultados de jogos inesperados Com a conclusão da segunda rodada da Champions, resultados surpreendentes marcaram os 18 jogos. Com início na terça-feira, 1º de outubro, Real Madrid e Bayern de Munique jogaram fora de casa e perderam a invencibilidade logo de cara. Atuais campeões, o Real Madrid, que havia vencido o Stuttgart na primeira rodada por 3 a 1, viajou até a França para enfrentar o Lille. Com Mbappé no banco, a equipe espanhola foi surpreendida, e com um gol de pênalti marcado por David, o Lille conseguiu a vitória contra os favoritos.