Sem Mbappé, Deschamps convoca França para enfrentar Israel e Bélgica

Atacante do Real Madrid, é poupado após sentir novo desconforto na segunda rodada da Champions League, contra o Lille

A França divulgou, nesta quinta-feira (3), os convocados para enfrentar Israel e Bélgica pela Liga das Nações. Nesse sentido, o técnico Didier Deschamps deixou de fora Kylian Mbappé, que voltou de lesão na partida do Real Madrid pela segunda rodada da Champions League. A comissão, porém, preferiu poupar o atacante, que voltou a sentir um desconforto muscular após o jogo.

Entre as novidades, está Christopher Nkunku, atacante do Chelsea. O jogador da equipe merengue, porém, ficou duas partidas sem atuar por conta de lesão no bíceps femoral da perna esquerda. O camisa 9 chegou a entrar em campo na derrota para o Lille, da França, mas sentiu um novo desconforto.

Entre as novidades, está Christopher Nkunku, atacante do Chelsea, visto que o técnico terá a ausência de seu craque e de Griezmann, que decidiu se aposentar da seleção. O jogador dos Blues estava fora da seleção francesa desde junho de 2023 e soma 10 partidas pela equipe nacional.