Titular no último jogo do Real Madrid, Endrick gera um novo bônus para o Palmeiras

Pela primeira vez iniciando a partida com o time merengue, o jovem atacante ajudou o Verdão a faturar

Endrick deixou o Palmeiras em julho deste ano, mas continua a ajudar seu ex-clube ao render mais uma boa bonificação para os cofres do Verdão. Ao ser titular no último jogo do Real Madrid, o clube merengue precisou pagar 75 mil euros (cerca de R$ 450 mil) ao alviverde.

Na negociação do jovem atacante, ficou estabelecido que o clube espanhol deve pagar esse valor ao Palmeiras toda vez que Endrick entrar como titular e jogar pelo menos 45 minutos. Além disso, o contrato tem outras metas acordadas, que tendem a render ainda mais dinheiro.

Essas metas incluem: 75 mil euros para cada jogo como titular, 35 mil euros em caso de gol, assistência ou pênalti sofrido, e dois milhões de euros se Endrick for eleito o melhor jogador do mundo em qualquer premiação, entre outras.