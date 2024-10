Brasileiro do Manchester City será julgado por roubo na Espanha

O meio-campista brasileiro Matheus Nunes, do Manchester City, responde na justiça da Espanha por roubo de um celular em uma boate. Segundo o tabloide inglês Daily Mail, o caso teria ocorrido em setembro, após um homem tentar tirar fotos do jogador sem permissão.

De acordo com o jornal britânico e o diário espanhol El Mundo, Matheus, que é naturalizado português, estava com amigos na boate La Riviera. Na ocasião, um homem na faixa de 50 anos buscou fazer um registro do jogador dentro do banheiro. O meio-campista, de 27 anos, acabou pegando o celular e recusou a devolvê-lo a pessoa que tentou a foto.