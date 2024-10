Dorival Júnior convoca Beraldo para o lugar de Bremer na Seleção

O técnico Dorival Júnior convocou, na tarde desta quinta-feira (3), o zagueiro Beraldo, do Paris Saint-Germain, para os jogos contra o Chile, no dia 10 de outubro, em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília, pelas Eliminatórias. O defensor ocupará o lugar de Bremer, que rompeu o ligamento do joelho esquerdo durante partida da Juventus.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Lamentavelmente tivemos a notícia da séria lesão com o atleta Bremer, uma pessoa que merece todo o nosso respeito, consideração, carinho e a torcida, para que retorne o mais rápido possível. Para seu lugar, estamos convocando Beraldo, do PSG”, disse Dorival Júnior.