R$ 6 bilhões: Vini Jr recebe proposta astronômica do Al-Ahli

O atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, decidiu recusar uma oferta tentadora do Al Ahli para se juntar ao Campeonato Saudita. Apesar da proposta substancial do clube saudita, o brasileiro de 24 anos escolheu ficar com os gigantes espanhóis. A oferta tinha como objetivo fazer de Vinícius a peça central da liga antes da Copa do Mundo de 2034, que será realizada na Arábia Saudita. Além disso, o atual camisa sete do Real Madrid seria detentor do maior contrato da história do futebol, no valor de R$ 6 bilhões por cinco anos. Pegar ou largar? Oferta bilionária da Arábia por Vini Jr. divide opiniões na web; CONFIRA



O Real Madrid, por sua vez, deixou claro que não está disposto a negociar a saída de Vinícius Júnior. O contrato do atacante com o clube, que vai até 2027, inclui uma cláusula de rescisão avaliada em US$ 1,1 bilhão. Este valor astronômico ressalta a importância que o clube dá a Vinícius, que provou ser um jogador-chave para a equipe. Vini Jr. na Arábia: R$ 3,5 milhões por dia O Public Investment Fund (PIF) é o oitavo maior fundo soberano do mundo, com cerca de US$ 480 bilhões de ativos sob gestão, segundo dados da SWFI, e são eles os principais investidores nos principais clubes sauditas.

Em junho de 2023, o governo da Arábia Saudita formalizou sua influência dentro do futebol local assumindo controle dos quatro maiores clubes do país: Al Ahli, Al Ittihad, Al Hilal e Al Nassr. Além disso, o grupo de investimento ainda tem participação majoritária no Newcastle, da Inglaterra. A Arábia Saudita pretende impulsionar significativamente seu campeonato nacional trazendo o jogador brasileiro, que também serviria como o rosto de sua candidatura para a Copa do Mundo de 2034.

Veja os números da proposta do Governo Saudita para Vini Jr.: R$ 1,2 bilhão por ano

R$ 100 milhões por mês

R$ 25 milhões por semana

R$ 3,5 milhões por dia

R$ 145 mil por hora

R$ 2,4 mil por minuto Segundo a Forbes, em 2024, os maiores salários do mundo são justamente de jogadores que atuam no futebol saudita, sendo Cristiano Ronaldo o primeiro colocado do ranking, recebendo US$ 260 milhões anualmente. Logo depois, vem Lionel Messi, que atua na MLS (Estados Unidos) e recebe US$ 135 milhões. Vini Jr. na Arábia: ousadia e projeto Tirar um jovem de 24 anos que figura como candidato ao posto de melhor jogador do mundo é um sinal de que o projeto de futebol no país asiático vai além do impacto inicial da temporada passada na estratégia do governo saudita, e há consenso de que Vini é o nome para dar um recado impactante ao mundo.

Mas o grupo buscará novos alvos para 2024, com o companheiro de seleção de Vinícius, Richarlison, já rejeitando uma transferência para o Al-Ahli. Os gastos gerais com transferências de clubes sauditas caíram nos últimos doze meses, após uma grande explosão no verão passado, mas eles ainda esperam atrair jogadores europeus nas próximas semanas. Vini Jr. na Arábia: chegada de Mbappé A vinda de Kylian Mbappé ao Real Madrid, no entanto, pode não apenas complicar a posição de Vini Jr. em campo — os dois preferem jogar na ponta esquerda — mas também pode ter um impacto em seu ego, já que outro atacante alfa se junta ao time, impulsionado por uma onda de alarde global.