Pegar ou largar? Oferta bilionária da Arábia por Vini Jr. divide opiniões na web

Plano ambicioso do Fundo de Investimento da Arábia Saudita pode tornar brasileiro o jogador mais caro da história do futebol

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) ofereceu o maior contrato da história do futebol para contratar Vinícius Júnior, do Real Madrid. O projeto para tê-lo como embaixador até a Copa do Mundo de 2034, no entanto, dividiu opiniões nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (12).

O ambicioso projeto prevê um contrato que ultrapassaria um bilhão de euros (cerca de R$ 6 bilhões) em cinco anos – entre revisão e bônus – para que Vini se torne jogador do Al-Ahli. O Real Madrid, por sua vez, disse que só negocia o brasileiro pelo valor da multa rescisória. Ou seja, seis bilhões de reais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O PIF tem como objetivo transformar Vinicius Júnior no grande nome do futebol árabe como embaixador até a Copa do Mundo de 2034. No entanto, ainda segundo o ‘The Athletic’, o brasileiro deve recusar a proposta e permanecer no Real Madrid. Vini, inclusive, postou uma foto nesta segunda-feira (12) com o nome do clube espanhol na legenda.