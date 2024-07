Athletico vende Bento, goleiro da Seleção, ao Al-Nassr

Após disputar a Copa América pela Seleção Brasileira, Bento jogará ao lado de Cristiano Ronaldo no time da Arábia Saudita

Bento está de saída do Athletico. O clube paranaense aceitou a oferta de 18 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões), do Al-Nassr, da Arábia Saudita, pelo goleiro. Dessa forma, o jogador, que recentemente esteve com a Seleção Brasileira na Copa América, nos Estados Unidos, já foi liberado para realizar exames médicos e, posteriormente, caso não haja irregularidade, assinar contrato.

Ele, aliás, não foi a primeira opção do Al-Nassr para a posição. Anteriormente, o clube tentou a contratação de outro brasileiro: Ederson. Entretanto, o Manchester City não aceitou a proposta.