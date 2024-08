Mbappé chama atenção pela postura nos treinos do Real Madrid

A presença de Kylian Mbappé é a grande novidade da semana no centro de treinamentos do Real Madrid. Após fazer sua primeira atividade como jogador do clube merengue na última quarta-feira (7), o atacante foi destaque na imprensa espanhola por sua postura no vestiário. De acordo com o portal ‘Relevo’, a comissão técnica está impressionada com a atitude do francês, que tem demonstrado felicidade e entrosamento com os companheiros, especialmente com Jude Bellingham e os compatriotas Tchouaméni, Mendy e Camavinga.

O elenco do Real Madrid retornou ao CT de Valdebebas após um período de pré-temporada nos Estados Unidos. Mesmo recém-chegado, Mbappé mostrou rápida adaptação e destacou-se também pelos momentos descontraídos com o técnico Carlo Ancelotti.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, Kylian Mbappé pode estrear pelo Real Madrid na Supercopa da Europa, marcada para a próxima quarta-feira, dia 14, quando o time faz sua primeira partida oficial na temporada 2024/25. O clube merengue enfrenta a Atalanta, vencedora da Liga Europa.