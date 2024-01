Mbappé garante que ainda não tomou decisão sobre seu futuro

"Ainda não fiz a minha escolha. Mas temos um acordo com o presidente que significa que todas as partes estão protegidas", declarou Mbappé na zona mista após a vitória sobre o Toulouse (2-0) nesta quarta-feira na decisão da Supercopa da França.

O atacante francês Kylian Mbappé, cujo contrato com o PSG termina em junho de 2024, e que desde segunda-feira está livre para assinar com o clube que quiser, garantiu nesta quarta-feira (3) que ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro.

"Vou anunciá-lo quando tiver tomado minha decisão", garantiu.

O Real Madrid, um dos clubes mais admirados pelo astro francês e que há anos é considerado o provável destino do atacante, ou o Liverpool, podem seduzi-lo por terem a tradição de serem clubes vencedores de títulos europeus e parecem oferecer uma maior chance de títulos da Champions, algo que o PSG nunca conquistou. E que é um sonho para Mbappé.

"Com o acordo com o presidente no verão passado, a minha decisão pouco importa, conseguimos proteger todas as partes, preservar a serenidade do clube para os desafios que temos pela frente. É o mais importante", explicou o craque, que teria desistido de um parte de seus colossais bônus de "fidelidade" no verão europeu de 2023.

"Em 2022, eu não sabia até maio. Se sei o que quero fazer, por que adiar? Não faria sentido nenhum", respondeu Mbappé, acrescentando que o mais importante "são os títulos, temos um grupo determinado e jovem que quer ganhar troféus".

