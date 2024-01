Diniz x Guardiola: Fluminense enfrenta Manchester City por título mundial inédito

Partida entre campeões da América do Sul e da Europa será nesta sexta-feira, 22, às 15 horas (de Brasília), e coloca frente a frente os dois treinadores com estilos peculiares

O Fluminense duela contra o Manchester City-ING nesta sexta-feira, 22, pela final do Mundial de Clubes de 2023. A partida será realizada no Estádio King Abbdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita, a partir das 15 horas (de Brasília).

Na última quarta-feira, 20, o jornal inglês The Telegraph publicou um texto afirmando que o time do Fluminense seria mais adequado para o Soccer Aid, torneio beneficente com ex-atletas, já que conta com "sete veteranos". Em entrevista, Diniz criticou a declaração do veículo.

“Não é o resultado do jogo que define o que está errado ou não. Se o City ganha da gente, o cara tem razão? Não, porque é uma falta de respeito. Isso é uma coisa que temos que aprender. Como muita gente no Brasil torceu para que esse time fosse de aposentado. Amanhã (sexta-feira) pode ganhar, perder ou empatar. Mas esse cara nunca está certo”, afirmou.

O City de Pep Guardiola, por sua vez, derrotou o Urawa Reds na semi. Os ingleses controlaram o embate desde o início, mas só abriram o placar no fim do primeiro tempo, em gol contra de Hoibraten. Na etapa final, Kovacic e Bernardo Silva fecharam a conta.