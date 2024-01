Tri da Argentina na Copa do Mundo do Catar completa um ano; relembre como foi o torneio

No dia 18 de dezembro de 2022, a Argentina superou a França nos pênaltis e sagrou-se tricampeã mundial

A Copa de 2022 foi a 22ª edição do torneio, sendo a primeira a ocorrer no Oriente Médio e em um período final de ano. Seu formato, com 32 países, será alterado para 2026, quando 48 seleções participarão. A próxima Copa terá como sedes Canadá, Estados Unidos e México.

A decisão da Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar, completa um ano nesta segunda-feira, 18 de dezembro. No duelo, Argentina e França empataram em 3 a 3 e, nos pênaltis, os sul-americanos foram campeões. Assim, a seleção de Lionel Messi obteve o tricampeonato mundial.

O Brasil, comandado por Tite, avançou na primeira colocação do grupo G, com seis pontos. Os brasileiros eliminaram a Coreia do Sul nas oitavas (4 a 1) e, nas quartas, caíram para a Croácia. Após 1 a 1 nos 120 minutos, a Seleção Brasileira foi superada nos pênaltis por 4 a 2.

Na final, a Argentina abriu 2 a 0 no primeiro tempo contra a França, com gols de Messi e Ángel Di Maria. Perto do fim, Kylian Mbappé marcou duas vezes e igualou o marcador, forçando a prorrogação.

No tempo extra, Messi colocou os sul-americanos em vantagem e Mbappé empatou outra vez. Nos pênaltis, Emiliano Martínez defendeu duas batidas dos franceses e Gonzalo Montiel converteu a cobrança do título argentino.

Messi, que deixou o PSG-FRA e hoje defende o Inter Miami-EUA, foi eleito o melhor jogador da competição. Mbappé, artilheiro com oito gols, segue no PSG. O melhor goleiro foi Martínez, que permanece no Aston Villa. Enzo Fernandéz, eleito o melhor jogador jovem, deixou o Benfica-POR e transferiu-se para o Chelsea-ING.