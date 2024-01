Fluminense bate Al-Ahly, vai à final do Mundial e aguarda vencedor de Manchester City x Urawa Reds

O Fluminense está na final do Mundial de Clubes. Nesta segunda-feira, 19, os tricolores venceram por 2 a 0 o Al Ahly, do Egito, em jogo válido pela semifinal do torneio, no Estádio Rei Abdullah, em Jedá, na Arábia Saudita.

No primeiro tempo, o Tricolor colocou duas bolas na trave. No entanto, apesar das chances, o time de Fernando Diniz também sofreu com o Al Ahly, que criou boas oportunidades de gol. Já na etapa final, os cariocas chegaram à vitória com Arias, de pênalti, e John Kennedy.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Agora, o Fluminense espera seu adversário na grande decisão do torneio mundial. Na outra semifinal, o Manchester City enfrenta o Urawa Reds Diamonds, do Japão, às 15 horas (de Brasília) desta terça-feira (19), no mesmo Estádio Rei Abdullah.