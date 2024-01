Manchester City vence Urawa Reds por 3 a 0 e enfrentará o Fluminense na final do Mundial

O Manchester City venceu o Urawa Reds Diamonds, do Japão, por 3 a 0, nesta terça-feira, 19, em Jidá, na Arábia Saudita, e será o adversário do Fluminense na grande final do Mundial de Clubes. Os gols do duelo foram marcados por Hoibraaten (contra), Kovacic e Bernardo Silva.

Com isso, o clube inglês confirma o elevado favoritismo e segue vivo na busca pelo inédito título mundial, assim como o Tricolor carioca, que superou o Al Ahly, por 2 a 0, na segunda, 18, para avançar à grande decisão. Derrotada pelos Citizens, a equipe japonesa, por sua vez, disputará o terceiro lugar da competição contra os egípcios.