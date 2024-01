Conmebol sorteia confrontos da fase preliminar da Libertadores 2024; veja duelos

Nesta terça, serão definidos os duelos entre Melgar, Defensor, Nacional-PAR, Aucas, Academia Puerto Cabello e Aurora — em jogo único. Os três destes que passarem vão para a fase seguinte nomeados com E1, E2 e E3.

Ao todo, são 47 equipes classificadas para o torneio continental, mas apenas seis delas disputam a primeira fase em três confrontos, definindo os três que avançam para a segunda etapa. Nela, são 16 times totais, incluindo Botafogo e Bragantino, que ficaram em quinto e sexto lugar, respectivamente, no Campeonato Brasileiro. Daí, saem os confrontos da terceira e última fase, que definem todos os qualificados para a fase de grupos.

Em sorteio realizado nesta terça-feira, 19, na sede da Conmebol, no Paraguai, a entidade definiu os confrontos das fases preliminares da Copa Libertadores de 2024.

A definição dos grupos da Libertadores deve acontecer, também por meio de sorteio, em meados de março do ano que vem. A etapa da competição tem previsão de começar no dia 3 de abril e terminar no dia 29 de maio.

Confira os confrontos e chaveamento das fases preliminares da Libertadores 2024

Fase 1

Academia Puerto Cabello x Defensor Sporting (E1)

Aurora x Melgar (E2)

Aucas x Nacional-PAR (E3)

Fase 2