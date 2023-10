Arthur Cabral marca em vitória do Benfica e encerra jejum de gols de quase cinco meses

A última vez que havia marcado tinha sido no dia 2 de junho, na vitória da Fiorentina por 3 a 1 contra o Sassuolo, pela 38ª rodada do Campeonato Italiano

O atacante Arthur Cabral, revelado pelo Ceará e com passagens por Palmeiras, Basel-SUI e Fiorentina-ITA, marcou pela primeira vez com a camisa do Benfica nesta sexta-feira, 20, contra o Lusitânia, pela 3ª fase da Taça de Portugal.

Contratado por mais de R$ 100 milhões em agosto, o camisa 9 estava enfrentando uma seca de gols de quase cinco meses. A última vez que havia marcado tinha sido no dia 2 de junho, na vitória da Fiorentina por 3 a 1 contra o Sassuolo, pela 38ª rodada do Campeonato Italiano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde então, Arthur Cabral havia entrado em campo oito vezes, sendo uma pela Fiorentina (final da UEFA Conference League) e sete pelo Benfica, passando em branco nas ocasiões.