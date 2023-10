Al-Nassr, de CR7 x Abha Club: onde assistir ao vivo e horário do jogo

No confronto entre times que buscas distintas, o Al-Nassr, do Cristiano Ronaldo, vai enfrentar o Abha, que luta contra o rebaixamento; saiba onde assistir ao vivo e horário do jogo

Na busca da liderança, o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, irá enfrentar o Abha Club. O confronto será nesta sexta-feira, 6, no Estádio Universitário Rei Saud, casa do Al-Nassr, às 12h (horário de Brasília).

O Al Nassr está em excelente fase nesta temporada, vencendo todas as seis das últimas seis partidas no Campeonato Saudita. Dono do melhor ataque do campeonato, o Al-Nassr marcou 24 gols em oito jogos. Hoje, o time de CR7 está na busca da liderança, na quarta posição, estão apenas à 4 pontos dos líderes, Al-Taawon.

