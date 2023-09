Com gols de Talisca e CR7, Al-Nassr embala nona vitória consecutiva; veja lances

Brasileiro e astro português balançam as redes no triunfo por 2 a 1 sobre o Al-Tai, fora de casa, pelo Campeonato Saudita. Equipe de Luis Castro ocupa terceira posição

Com o resultado, o Al-Nassr chegou a sua nona vitória consecutiva nesta temporada. Apesar de não ter começado bem na competição nacional, os comandados de Luis Castro assumiram a terceira colocação com o triunfo, chegando a 18 pontos.

Em compromisso válido pela oitava rodada do Campeonato Saudita, o Al-Nassr visitou o Al-Tai em Ha'il e venceu por 2 a 1. Anderson Talisca e Cristiano Ronaldo foram os responsáveis por marcar os gols do triunfo desta sexta-feira, 29, enquanto Virgil Misidjan descontou para os mandantes.

O próximo embate do clube acontecerá na segunda-feira, 2, pela Liga dos Campeões da Ásia. A equipe enfrentará o Istiklol, do Tajiquistão. Do outro lado, o Al-Tai continuou na 12ª posição, com sete pontos, e pegará o Al-Taawoun na próxima rodada.

Al-Tai x Al-Nassr: o jogo

Em um primeiro tempo bastante movimentado, o Al-Nassr criou boas oportunidades para abrir o marcador. Logo aos 13 minutos, o time teve uma boa chance com Cristiano, que recebeu a bola de Talisca após boa jogada individual. Porém, mesmo sozinho, o português não pegou bem e o goleiro defendeu com o pé.

O gol dos mandantes foi sair aos 32 minutos, depois de muita pressão. Desta vez, foi Cristiano Ronaldo quem recebeu na entrada da área e deu um belo toque de primeira para Talisca. O meia-atacante tocou com a parte externa do pé e colocou a bola no canto para abrir o placar.

Na segunda etapa, Cristiano teve mais chances de amplar. Aos 19, ele parou em Victor Braga depois de uma boa cabeçada. Já aos 28, foi a trave que parou o atacante após ele receber em profundidade e tocar na saída do goleiro.

Quem aproveitou foi o Al-Tai, que surpreendentemente conseguiu deixar tudo igual aos 34 minutos com Misidjan. O holandês recebeu a bola em velocidade nas costas da defesa e ficou na cara do gol para balançar as redes e dar esperança ao time da casa.