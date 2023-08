Veja fotos da festa na apresentação de Neymar no Al-Hilal, da Arábia Saudita

Camisa 10 brasileiro teve primeiro contato com a torcida do clube da Arábia Saudita neste sábado, 10, e foi recepcionado com show de drones e estádio lotado

Reforço do Al-Hilal, da Arábia Saudita, com contrato até 2025, o atacante Neymar foi apresentado neste sábado, 19, pelo novo clube antes da partida contra o Al Fayha, pela liga nacional. Com casa cheia no Estádio Internacional Rei Fahd, em Riade, a chegada do camisa 10 brasileiro teve um espetáculo de drones, festa da torcida nas arquibancadas e as primeiras palavras do jogador.

Neymar, de 31 anos, terá vínculo de duas temporadas, com salário de 320 milhões de dólares (cerca de R$ 1,6 bilhão). Para contratar o astro brasileiro em definitivo, o Al-Hilal desembolsou 90 milhões de euros (cerca de R$ 483,5 milhões) ao Paris Saint-Germain.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine