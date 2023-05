Presidente de LaLiga pede desculpas a Vini Jr.: "Me expressei mal, em um momento ruim"

O presidente de LaLiga, Javier Tebas, pediu desculpas a Vinicius Júnior, do Real Madrid, nesta quarta-feira, 24, em entrevista à Espn. De acordo com o mandatário da liga espanhola, ele se expressou mal quando rebateu as acusações do jogador brasileiro contra a entidade, no último domingo, 21, após os ataques racistas sofridos pelo atleta na partida contra o Valencia.

ASSISTA: jornalistas do O POVO analisam cenário do racismo no futebol

"Aqui há uma questão que sempre digo para minha equipe: quando muitas pessoas entendem a mensagem de uma forma, elas têm razão. Então, tenho que me arrepender", disse Tebas na entrevista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Creio que a mensagem, e a intenção que tive, uma parte importante (das pessoas), sobretudo no Brasil, não entendeu. Eu não queria atacar Vinicius, mas se a maioria das pessoas entendeu assim, preciso pedir desculpas. Não era minha intenção. Me expressei mal, em um momento ruim... Mas não tinha intenção de atacar Vinicius, mas sim esclarecer uma situação, porque Vinicius tinha gravado um vídeo apoiando as ações de LaLiga", completou.

O que disse Tebas a Vini Jr. anteriormete

Após o episódio de racismo no jogo contra o Valencia, Vini Jr. usou as redes sociais para se pronunciar e fez duras críticas à liga espanhola.

"Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na LaLiga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito", publicou o camisa 20 do Real Madrid.

Foi aí que Tebas também utilizou as redes sociais para rebater Vinicius.

"Visto que os que deveriam não te explicam o que é e o que pode fazer LaLiga nesses casos de racismo, tentamos explicar nós mesmos, mas você não apareceu em nenhuma das datas combinadas que você mesmo solicitou. Antes de criticar e insultar LaLiga, é preciso que você se informe bem, Vini Jr. Não se deixe manipular e certifique-se de compreender plenamente as competências de cada um e o trabalho que temos feito", afirmou Tebas.



Vini Jr: ataques racistas na partida contra o Valencia

Durante a partida contra o Valencia, Vini Jr foi chamado de "macaco" por torcedores do Valencia. A súmula da partida afirma que "um torcedor" se dirigiu a Vinicius "com gritos de macaco, macaco", assim como demonstram as imagens exibidas na televisão.

"Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na LaLiga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas", escreveu Vinicius no Twitter.

Vini Jr. chegou a ser expulso na partida diante do Valencia. Entretanto, a Federação Espanhola de Futebol anulou o cartão vermelho aplicado ao jogador.

Vini Jr. desfalca o Real Madrid em primeiro jogo após racismo em Valencia

Nesta quarta-feira, o Real Madrid enfrenta o Rayo Vallecano pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Santiago Bernabéu. O duelo será o primeiro jogo após o racismo sofrido por Vini Jr. em Valencia, no último domingo. De acordo com o jornal espanhol Marca, o brasileiro desfalcará a equipe no duelo.

Com dores no joelho, o ponta não participou dos últimos treinamentos e não deve reforçar o time contra o Rayo. Ainda segundo a publicação, o jogador pode ficar de fora contra o embate frente ao Sevilla, nesse sábado.