Rodrygo marca em vitória do Real Madrid e comemora com gesto antirracista em apoio a Vini Jr.

Atacante brasileiro prestou apoio ao companheiro, que foi vítima de de racismo, na comemoração do gol do triunfo por 2 a 1, nesta quarta-feira, 24

O Real Madrid enfrentou o Rayo Vallecano nesta quarta-feira, 24, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida, marcada por homenagens ao brasileiro Vinicius Junior no Santiago Bernabéu, terminou com um placar de 2 a 1, com gols anotados por Karim Benzema e Rodrygo para os mandantes. Raúl de Tomás descontou para os visitantes.

O resultado leva os Merengues para a vice-liderança da La Liga, agora com 73 pontos, dois a mais que o terceiro colocado Atlético de Madrid. A briga pela segunda posição é o que resta ao Real Madrid neste final de temporada. A equipe foi eliminada na semifinal da Liga dos Campeões e já não tem chances de vencer o Espanhol, conquistado pelo Barcelona. A próxima partida do time comandado por Carlo Ancelotti será no sábado, 27, contra o Sevilla.

O Rayo Vallecano segue na 11ª colocação, com 46 pontos. A equipe não corre riscos de ser rebaixada e tem chances muito baixas de conseguir uma vaga nas qualificatórias da Liga Conferência. Seu próximo compromisso será no domingo, 28, contra o Villarreal.

Depois de homenagear Vinicius Junior antes do pontapé inicial, o Real Madrid precisou de 31 minutos para abrir o placar. Benzema tocou para Kroos e recebeu de volta uma bela bola enfiada para a cara do gol. O atacante francês teve muita frieza para deixar o goleiro para trás e empurrar para o gol vazio. Os mandantes tiveram outras oportunidades para marcar. Rodrygo teve a melhor delas, aos 43, mas acabou tropeçando na hora de finalizar.

O Real Madrid ficou à frente do placar até a reta final, quando sofreu o empate. Após jogada pela esquerda, aos 38 minutos da segunda etapa, Raúl de Tomás recebeu e mandou uma bomba à direita de Courtois para deixar tudo igual. O gol da vitória dos Merengues saiu aos 43. Rodrygo carregou até a entrada da área e bateu com precisão no canto inferior direito, 2 a 1.