Vini Jr. recebe homenagem em jogo do Real Madrid após caso de racismo; veja imagens

Torcedores estendem faixa em apoio ao atacante, enquanto jogadores do Real Madrid entrm em campo com a camisa 20, número utilizado pelo brasileiro

O Real Madrid voltou a campo pela primeira vez após o caso de racismo contra Vinicius Junior nesta quarta-feira, 24. Os Merengues receberam o Rayo Vallecano pelo Campeonato Espanhol e homenagearam o brasileiro antes e durante o jogo.

Nas arquibancadas do Santiago Bernabéu, uma faixa com os dizeres "Vinicius somos todos, basta já" foi pendurada. Todos os jogadores do Real Madrid entraram em campo com a camisa número 20, utilizada pelo brasileiro. Além disso, os capitães de ambas as equipes utilizaram braçadeiras com mensagens contra o racismo.

Vinicius Junior, que não foi relacionado por dores no joelho, ficou à beira do gramado, acompanhando tudo de perto. Com a bola rolando, no minuto 20, mais uma homenagem. Os torcedores fizeram uma salva de palmas ao atacante, que correspondeu dos camarotes do estádio.

Depois de se perfilarem, os dois times seguraram uma faixa promovida pela La Liga, que já havia sido apresentada na última terça-feira, 23, na partida entre Barcelona e Real Valladolid.

Faixa contra o racismo em apoio a Vinícius Júnior em jogo do Real Madrid no Campeonato Espanhol no Santiago Bernabéu Crédito: JAVIER SORIANO / AFP

Relembre o caso

Vinicius Junior tem sofrido ataques racistas durante toda a temporada no Campeonato Espanhol. O mais recente deles ocorreu no último domingo, 21, na partida do Real Madrid contra o Valencia, como visitante.

Na ocasião, a torcida dos donos da casa chamou o brasileiro de "macaco" em coro diversas vezes. O atacante da seleção chegou a identificar um dos agressores e o duelo foi paralisado por alguns minutos.

No final da partida, Vini se desentendeu com o goleiro adversário e o tempo fechou. Durante a briga, o atacante Hugo Duro, do Valencia, o pegou pelo pescoço com um mata-leão. Ao tentar se desvencilhar, o jogador do Real Madrid acertou a mão em seu rosto. Depois de o árbitro consultar o VAR, o brasileiro foi expulso.

Após o jogo, porém, foi constatado que o vídeo apresentado ao juiz de campo foi cortado e omitiu a agressão que Vinicius Junior sofreu. O árbitro que estava no comando do VAR foi demitido pela La Liga. A expulsão do atacante foi suspensa.