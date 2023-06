Real Madrid anuncia saída de Benzema após 14 temporadas: "Brilhante e inesquecível etapa"

Atacante francês estava no clube espanhol desde 2009, conquistou 25 títulos, foi eleito melhor jogador do mundo e se tornou segundo maior artilheiro dos merengues

Após muitas especulações, o Real Madrid enfim anunciou a saída de Karim Benzema após 14 temporadas como atleta do clube merengue. O francês chegou na equipe em 2009, com 21 anos, e fez parte de uma das eras mais vitoriosas da equipe.

"O Real Madrid C.F. e o nosso capitão Karim Benzema concordaram em pôr fim à sua brilhante e inesquecível etapa como jogador do nosso clube. O Real Madrid quer mostrar a sua gratidão e todo o carinho a quem já é uma das nossas maiores lendas", começa a nota oficial publicada pelo clube.

Em sua passagem pelo Real, Benzema conquistou 25 títulos, um recorde do time. Ao todo, foram cinco Ligas dos Campeões, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supercopas da UEFA, quatro La Ligas, três Copas do Rei e quatro Supercopas da Espanha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Individualmente, o atacante francês vem de uma conquista da Bola de Ouro em 2022 e foi eleito o jogador do ano da Uefa. Benzema é o jogador que mais vezes vestiu a camisa da equipe, com 647 jogos disputados, e é o segundo maior artilheiro do Real Madrid, com 353 gols marcados.

Para marcar a despedida de um de seus maiores ídolos recentes, o clube fará uma cerimônia na Ciudad Real Madrid na próxima terça-feira, 6, com presença do presidente Florentino Pérez.

"A carreira de Karim Benzema no Real Madrid tem sido um exemplo de comportamento e profissionalismo, e tem representado os valores do nosso clube. Karim Benzema conquistou o direito de decidir seu futuro. Os madridistas e todos os adeptos do mundo têm desfrutado do seu futebol mágico e único, que o converteu em um dos grandes mitos do nosso clube e em uma das grandes lendas do futebol mundial", destacou o time merengue.