Polícia espanhola anuncia três detenções por insultos racistas contra Vini Jr

Durante a partida contra o Valencia, Vini Jr foi chamado de "macaco" por torcedores do Valencia. A súmula da partida afirma que "um torcedor" se dirigiu a Vinicius "com gritos de macaco, macaco", assim como demonstram as imagens exibidas na televisão

A polícia espanhola anunciou nesta terça-feira, 23, a detenção em Valência (leste) de três jovens suspeitos de proferir insultos racistas contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, durante a partida de LaLiga no domingo entre o clube merengue e o Valencia.

"A polícia deteve três jovens em Valência por comportamentos racistas ocorridos no domingo passado no jogo entre Valencia CF e Real Madrid", informou a Polícia Nacional, que abriu uma investigação após os acontecimentos que provocaram uma onda de indignação, na Espanha e no exterior.

Durante a partida contra o Valencia, Vini Jr foi chamado de "macaco" por torcedores do Valencia. A súmula da partida afirma que "um torcedor" se dirigiu a Vinicius "com gritos de macaco, macaco", assim como demonstram as imagens exibidas na televisão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas", escreveu Vinicius no Twitter.

Sobre o assunto Vini Jr. é alvo de oito de nove ataques racistas denunciados na LaLiga

Valencia promete banir torcedores que ofenderam Vini Jr.

Brasil expressa 'desagrado' a embaixadora espanhola por caso Vini Jr.

Expulso após uma discussão com Hugo Duro, jogador do Valencia que não recebeu o cartão vermelho, Vini Jr acrescentou que "o prêmio que os racistas ganham é minha expulsão". "Isto não é futebol. É LaLiga", afirmou, em referência ao lema promocional do campeonato espanhol.

Vinicius, que em janeiro sofreu um ataque de torcedores do Atlético de Madrid que simularam o enforcamento do brasileiro ao pendurar um boneco com seu uniforme em uma ponte, pediu "ações e punições".

O presidente de LaLiga, Javier Tebas, reagiu, mas com críticas às acusações do brasileiro ao campeonato espanhol.

"Antes de criticar e injuriar a LaLiga, é necessário que te informes adequadamente. Não se deixe manipular e tenha certeza de entender bem as competências de cada um e o trabalho que estamos fazendo juntos", escreveu Tebas no Twitter, em uma referência à distribuição de poderes no momento de adotar sanções.

O brasileiro não demorou e respondeu ao dirigente: "Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas dos seus posts e tenha uma surpresa... Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove".

Antes da mensagem do presidente de Tebas, LaLiga anunciou que "solicitou todas as imagens disponíveis para investigar o ocorrido".

"Uma vez concluída a investigação, caso seja detectado algum crime de ódio, LaLiga adotará as ações legais cabíveis", afirmou a entidade.

Vini Jr: apoio dentro e fora do esporte



Diversas personalidades de dentro e fora do esporte se posicionaram sobre o caso de racismo e demonstraram apoio a Vini Jr. Entre eles, o camisa 10 da seleção brasileira e do PSG, Neymar, que também já foi vítima de injúrias raciais em campo.

"Algo tem que ser feito… Até quando vamos aturar isso? Até quando irão se fazer de cegos? Tô contigo, Vini Jr. Racismo é o KRL (sic). Somos todos iguais", escreveu Neymar, reproduzindo trecho de vídeo publicado pelo jogador do Real Madrid com seguidos casos em que foi vítima de racismo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou providências da Fifa, da liga espanhola e das ligas de futebol de todos os países contra o "racismo" e o "fascismo".

“Não é possível que quase no meio do século XXI a gente tenha o preconceito racial ganhando força em vários estádios de futebol na Europa”, disse. “Não é justo que o menino pobre que venceu na vida, que está se transformando possivelmente em um dos melhores [jogadores] do mundo – certamente do Real Madrid é o melhor – seja ofendido em cada estádio que ele comparece”, acrescentou Lula.

Na noite dessa segunda-feira, a iluminação do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foi apagada em solidariedade a Vini Jr.

A homenagem sensibilizou o jogador do Real Madrid, que agradeceu por meio de post em sua conta no Instagram.

“Preto e imponente. O Cristo Redentor ficou assim há pouco. Uma ação de solidariedade que me emociona. Mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta. Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses. Tanto no Brasil quanto mundo afora”, escreveu.