Luzes do Cristo Redentor se apagam em homenagem a Vini Jr., vítima de racismo

A homenagem sensibilizou o jogador do Real Madrid, que agradeceu por meio de post em sua conta no Instagram

Em uma ação de apoio ao brasileiro Vinícius Júnior, alvo de ataques racistas na Espanha, a iluminação do Cristo Redentor foi apagada nesta segunda-feira, 22. A homenagem sensibilizou o jogador do Real Madrid, que agradeceu por meio de post em sua conta no Instagram.

“Preto e imponente. O Cristo Redentor ficou assim há pouco. Uma ação de solidariedade que me emociona. Mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta. Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses. Tanto no Brasil quanto mundo afora”, escreveu.

O Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor repudiou os ataques racistas direcionados ao brasileiro durante o jogo com o Valencia, no Estádio Mestalla, disputado no domingo, 21, pelo Campeonato Espanhol. O atleta vem sendo alvo de preconceito de forma frequente durante sua passagem pelo Real Madrid.

"Sei exatamente quem é quem. Contem comigo, porque os bons são maioria e não vou desistir. Tenho um propósito na vida e, se eu tiver que sofrer mais e mais para que futuras gerações não passem por situações parecidas, estou pronto e preparado”, escreveu Vini Jr.

A ação na no Cristo Redentor foi idealizada para simbolizar a luta coletiva contra o racismo e em solidariedade ao jogador e a todos os que sofrem preconceito no mundo inteiro. A medida é uma cooperação entre o Núcleo de Esporte e Fé do Santuário, a CBF e o Observatório da Discriminação Racial no Futebol.