Lula pede providências contra racismo sofrido por Vinícius Júnior

Para o presidente, a Fifa, a liga espanhola e as ligas de futebol de todos os países devem tomar providências para que o "racismo e o fascismo" não tomem conta do futebol

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade com o jogador brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, que foi vítima de mais um ataque racista na Espanha, neste domingo, 21. Para o presidente, a Federação Internacional de Futebol (Fifa), a liga espanhola e as ligas de futebol de todos os países devem tomar providências para que o “racismo e o fascismo” não tomem conta do futebol.

“Não é possível que quase no meio do século XXI a gente tenha o preconceito racial ganhando força em vários estádios de futebol na Europa”, disse. “Não é justo que o menino pobre que venceu na vida, que está se transformando possivelmente em um dos melhores [jogadores] do mundo – certamente do Real Madrid é o melhor – seja ofendido em cada estádio que ele comparece”, acrescentou Lula.

Durante a derrota do Real Madrid para o Valencia por 1 a 0, no Estádio Mestalla, casa dos adversários, Vini escutou insultos racistas e gritos de “macaco” vindos das arquibancadas. Esta não é a primeira que o jogador é atacado. Pelas redes sociais, ele manifestou sua revolta com a La Liga, a liga espanhola de futebol.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui”, desabafou.

Sobre o assunto Vinícius Júnior rebate presidente da La Liga sobre racismo e cobra: "Quero ações e punições"

Vini Jr se pronuncia após mais um ataque racista na Espanha: "Vou até o fim. Mesmo que longe daqui"

Vinícius Júnior é mais uma vez vítima de racismo



Vinícius Júnior foi vítima de insultos racistas neste domingo, na derrota de 1 a 0 do Real Madrid para o Valencia, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Aos 25 minutos da etapa final, torcedores presentes no Mestella entoaram cantos racistas direcionados ao atacante. O jogador identificou um dos torcedores que o ofendeu e precisou ser segurado pelos companheiros.



Já nos acréscimos, Vini Jr. foi expulso. O atacante se envolvimento em uma confusão com jogadores do time rival. Ele recebeu o cartão vermelho por atingir Hugo Duro, com o braço. A reação se deu após o brasileiro ser segurado pelo pescoço pelo mesmo jogador durante a discussão.



Após o término do confronto, La Liga prometeu que vai investigar o ocorrido e, para isso, solicitou "todas as imagens disponíveis para investigar o ocorrido". A instituição também diz que "apresentou uma queixa nove vezes nas últimas duas temporadas perante o Comitê de Competições da RFEF, Comissão Estadual contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte, Ministério Público do Ódio e Tribunais".



O Real Madrid volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o o Rayo Vallecano, às 14h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo Espanhol. (Com Gazeta Esportiva)