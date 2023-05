Arthur Cabral explica origem de apelido no Ceará à imprensa italiana: "Carinho e admiração"

O atacante Arthur Cabral, que passou pelo Ceará entre 2015 e 2018, deu entrevista ao canal do Campeonato Italiano, a Serie A, para falar do bom momento que vive no futebol europeu com a Fiorentina. O brasileiro vem sendo uma das principais peças do time na campanha até a final da Copa da Itália e a semifinal da Conference League. Além do desempenho, o atleta falou sobre a origem do apelido “Rei Arthur” no Ceará.

Arthur relacionou seu bom momento com o crescimento da equipe, ressaltando que pensa todos os dias em melhorar e ajudar o clube. “Nós crescemos dentro de campo, estamos fazendo mais gols, ganhando mais jogos, jogando melhor. O meu crescimento veio junto com isso. Claro que tudo isso vem também com uma evolução, uma adaptação que leva um pouco de tempo”, disse.

“O gol para mim é um momento de alegria, de prazer, de satisfação. É o momento do meu trabalho realizado. Eu acredito que se tem uma coisa que eu sei fazer na vida é gol”, acrescentou ele, que é artilheiro da Viola na temporada com 15 tentos.

O jogador, que foi apelidado de “Rei Arthur” enquanto atuava pelo Ceará, explicou a origem da alcunha. “Começou lá no Ceará quando eu ainda era muito jovem, tinha 19 anos. Me chamam assim por carinho, apenas carinho e admiração. É uma coisa que me deixa muito feliz, muito grato” relatou o atacante.

A Fiorentina entra em campo nesta quarta-feira, 3, às 13 horas, contra a Salernitana, pelo Campeonato Italiano. Na entrevista, Arthur aproveitou para avaliar o confronto. “Já joguei ali em Salerno e realmente foi uma partida difícil, tem bastante torcedor. Os jogadores realmente são bons também, é uma boa equipe”, finalizou.

Boa fase rende prêmios individuais

Recentemente, Arthur consagrou-se como o melhor marcador da história da Conference League, com 20 gols em 25 partidas. Na semifinal desta edição, a Fiorentina terá pela frente o Basel, da Suíça, ex-clube do brasileiro.

Além de ser o artilheiro da equipe na temporada, ele foi eleito o melhor jogador da Fiorentina nos meses de fevereiro e de março. O paraibano está desde setembro de 2019 na Europa e desde janeiro de 2022 na Viola.



