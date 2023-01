Palmeiras sinaliza pagamento de parte da venda de Arthur Cabral ao Ceará

O Ceará ainda espera receber do Palmeiras, de forma amigável, o valor que entende correto pela negociação de Arthur Cabral com a Fiorentina. O jogador, revelado pelo Alvinegro, foi vendido ao Palmeiras em 2018 e posteriormente emprestado (e depois vendido) ao Basel, da Suíça.

Com destaque na equipe europeia, o atacante foi negociado com a Fiorentina em janeiro de 2022 e a parte do Palmeiras no negócio girou em torno de R$ 30 milhões, a título de mais valia. Para os dirigentes do Ceará, metade desse valor pertence ao clube, que dividia até então parte dos direitos econômicos com a equipe paulistana.

O Esportes do POVO apurou que a diretoria do Palmeiras sinalizou recentemente, pela primeira vez, com o pagamento e para isso usaria parte dos valores recebidos das vendas recentes de Endrick para o Real Madrid e de Danilo, para o Nottingham Forest. Assim, o Palmeiras evitaria uma eventual briga judicial com o Alvinegro, em que pese o clube de Porangabuçu garantir que ainda não efetivou nenhuma contenda judicial.

Em julho do ano passado, entretanto, o jornal Gazeta Esportiva, de São Paulo, noticiou que o Ceará acionou o CRND para cobrar o Palmeiras. CRND é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas.



