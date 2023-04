Com gol de Arthur Cabral, Fiorentina empata com a Atalanta no Italiano

Em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, a Fiorentina recebeu a Atalanta no Artemio Franchi e empatou em 1 a 1. Maehle marcou para os visitantes, enquanto o ex-Ceará Arthur Cabral fez o gol da Viola nesta segunda-feira, 17. Na atual temporada, o camisa 9 balançou as redes 15 vezes em 39 jogos.

Com a igualdade no placar, a Fiorentina chegou a uma sequência de 14 jogos de invencibilidade. A equipe não sabe o que é uma derrota desde o revés com a Juventus, em 12 de fevereiro. Com 42 pontos e em nono na tabela, o próximo jogo da equipe é contra o Lech Poznan, na quinta-feira, 20, pelas quartas da Conference League.

Já a Atalanta perdeu a chance de se aproximar ainda mais da zona de classificação para a Champions League. Os comandados de Gian Piero Gasperini estão na sexta posição, com 49 pontos, quatro atrás do quarto colocado Milan. O time volta a campo na próxima segunda, 24, em duelo contra a Roma.

O jogo

A Fiorentina começou o confronto atacando e teve uma boa chance aos 24 minutos, quando González cabeceou e Sportiello fez a defesa. Porém, quem abriu o placar foi a Atalanta, aos 27. Maehle aproveitou o passe de cabeça de Scalvini, passou por dois marcadores e finalizou. A bola desviou em Milenkovic e foi para no fundo das redes.

Na segunda etapa, a Fiorentina finalmente conseguiu transformar seu volume de jogo em bola na rede. Aos 10 minutos, o árbitro viu um toque de mão do zagueiro Rafael Tolói e marcou pênalti. Arthur Cabral foi para a cobrança e bateu no canto esquerdo, deslocando o goleiro Sportiello.

Já nos acréscimos, Sottil quase colocou a Fiorentina na frente do placar. O atacante subiu de cabeça após cobrança de escanteio e obrigou Sportiello a defender em cima da linha.

