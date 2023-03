Arthur Cabral é eleito o melhor jogador de fevereiro da Fiorentina

O atacante Arthur Cabral foi eleito o melhor jogador do mês de fevereiro na Fiorentina. O jogador recebeu a premiação nesta quarta-feira, 8, e vive boa fase no clube italiano nesta temporada.

Durante o período da escolha, o atleta disputou sete partidas e balançou as redes cinco vezes. Devido suas boas atuações, Arthur ganhou a vaga na equipe titular do técnico Vincenzo Italiano. Anteriormente, ele era reserva do sérvio Luka Jovic, de 25 anos.

Na atual temporada, são dez gols em 30 jogos. Dessas partidas, 14 foram como titular e 16 saindo do banco de reservas. A Fiorentina, clube tradicional do futebol italiano, ocupa a 12ª colocação no campeonato nacional, além de ser semifinalista da Copa do país.

Revelado pelas categorias de base do Ceará, Cabral defende a Fiorentina desde janeiro de 2022, quando foi contratado após passagem com destaque no Basel. No clube suíço, o jogador marcou 65 gols em 106 partidas.



