Ex-Ceará, Arthur Cabral disputará final da Copa da Itália pela Fiorentina

O atacante Arthur Cabral, que teve passagem pelo Ceará entre 2015 e 2018, disputará a final da Copa da Itália pela Fiorentina, clube no qual chegou em janeiro de 2022. A equipe empatou com a Cremonese por 0 a 0 nessa quinta-feira, 27, conquistando a vaga pela vantagem de 2 a 0 construída na ida, em Cremona, com gol do centroavante ex-Alvinegro.

A adversária da Fiorentina na final será a Inter de Milão, que eliminou a Juventus por 2 a 1 no placar agregado. A decisão do torneio ocorrerá no dia 24 de maio, no Estádio Olímpico de Roma. Arthur já marcou contra a Inter em outubro do ano passado, quando a Viola foi derrotada por 4 a 3 no Campeonato Italiano.

A Fiorentina tem seis títulos da Copa da Itália. A última conquista foi na temporada 2000/01. A equipe não chegava à decisão do torneio desde 2013/14, quando perdeu para o Napoli por 3 a 1.

No Instagram, Arthur comemorou a classificação. “Estamos na final”, postou, em italiano, o atacante.

Brasileiro vive boa fase no clube

Arthur é o artilheiro da Fiorentina na temporada, com 15 gols. Destes, seis gols foram feitos na Conference League, competição na qual ele divide a artilharia do torneio deste ano com o sérvio Luka Jovi, companheiro de equipe, e com o belga Hugo Cuypers, do Gent. A Fiorentina está na semifinal do torneio europeu e enfrentará o Basel, da Suíça, ex-clube do centroavante brasileiro.

Desde setembro de 2019 na Europa, Arthur se tornou o maior artilheiro da história da Conference League. O atleta paraibano disputou 25 partidas por Basel e Fiorentina e marcou 20 gols.

Além disso, o brasileiro foi eleito o melhor jogador do mês da Fiorentina nos meses de fevereiro e março.



Por Esaú Souza/Especial para O POVO

