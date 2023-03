Com seis gols em 2023, Arthur Cabral vive boa fase e se torna titular na Fiorentina

Revelado pelo Ceará, Arthur Cabral vem acumulando boas atuações na Fiorentina, da Itália. Em 2023, o jogador de 24 anos já assinalou seis gols, sendo cinco nos últimos quatro jogos.

A boa fase com a camisa da Viola, inclusive, fez o centroavante ganhar vaga na equipe titular do técnico Vincenzo Italiano, sendo escalado entre os onze iniciais nos últimos dois jogos do clube. Anteriormente, ele era reserva do sérvio Luka Jovic, de 25 anos.

Na atual temporada, são dez gols em 29 jogos. Dessas partidas, 13 foram como titular e 16 saindo do banco de reservas. A Fiorentina, clube tradicional do futebol italiano, ocupa a 12ª colocação no campeonato nacional, além de ser semifinalista da Copa do país.

A equipe ainda disputa as oitavas de final da Conference League, onde enfrentará o Sivasspor, da Turquia. Na competição continental, Arthur foi primordial no confronto diante do Braga, de Portugal, válido pela fase de playoffs, marcando três gols nos dois jogos.



Estatísticas de Arthur



Nesta segunda-feira, 27, o Sofascore, site especializado em estatísticas no futebol, divulgou os números de Arthur Cabral no ano de 2023. De acordo com a plataforma, o atacante precisa de apenas 64 minutos para marcar um gol.

Além disso, em dez jogos, ele finalizou 17 vezes, sendo 11 no gol. Arthur também se destaca por seu alto aproveitamento em conversão de chances: 80%.



